Накладено арешт на майно та корпоративні права засновників підприємства - громадян РФ, - Офіс генпрокурора

Суд задовільнив клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова та наклав арешт на нежитлові приміщення підприємства вартістю майже 38 млн грн та корпоративні права його засновників-громадян РФ у сумі понад 600 тис грн. Наразі триває передача активів в АРМА.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, серед засновників харківського підприємства - три громадянина РФ, які проживають у Москві та у Бєлгороді. Вони отримують в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачують податки до державного бюджету РФ", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Офіс генпрокурора також інформує, що наразі існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Нагадаємо, "30 вересня РНБО ухвалила список підсанкційних осіб, анонсувала великий пакет активів під націоналізацію та новий законопроект щодо санкцій. Далі загальних розмов конкретних дій так і не зроблено", - пише Голова депутатської фракції Політичної Партії "ГОЛОС" у Верховній Раді Ярослав Железняк у колонці для LB.ua.