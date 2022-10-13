Кабмін вніс зміни до Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах

За нею підприємства мають розрахувати обсяги заборгованості з різниці в тарифах, що підлягають компенсації з Державного бюджету.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах.

Відповідне рішення прийняв Уряд під час засідання 12 жовтня.

За цією методикою підприємства мають розрахувати обсяги заборгованості з різниці в тарифах, що підлягають компенсації з Державного бюджету.

“Це дуже важливе рішення, яке об’єднує нас у ці непрості часи та дозволяє спільними зусиллями підтримувати житлово-комунальну галузь”, – йдеться у повідомленні.

Зміни до Методики передбачають:

перенесення дати врегулювання заборгованості з різниці в тарифах для підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення та встановлення нових періодів для розрахунку різниці в тарифах;

визначення можливості розрахунку заборгованості з різниці в тарифах для таких категорій споживачів, як "релігійні організації" та "інші споживачі";

визначення умов розрахунку обсягу заборгованості з різниці в тарифах у випадку отримання підприємством трансфертів із державного бюджету чи місцевого бюджету для фінансування витрат, які безпосередньо пов’язані з операційною (основною) діяльністю суб’єкта господарювання;

особливості розрахунку фактичних витрат суб’єктів господарювання, що виробляють теплову енергію комбінованим способом.

“Компенсація заборгованості з різниці в тарифах — це один з елементів забезпечення фінансової спроможності підприємств теплопостачання в період опалювального сезону 2022/2023 рр., здійснення ними розрахунків за природний газ. Отримання компенсації дозволить підприємствам погасити борги за спожиті енергоносії. Таке важливе рішення Уряду спрямоване не лише на підтримку теплопостачальних підприємств, а й на забезпечення отримання безперебійних послуг споживачами”, – зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов

За словами Міністра, Уряд пішов назустріч органам місцевого самоврядування і передбачив норму, яка дозволяє не зменшувати обсяг різниці в тарифах для тих підприємств, які отримували підтримку з місцевих бюджетів.