Кабмін вніс зміни до Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах.
Відповідне рішення прийняв Уряд під час засідання 12 жовтня.
За цією методикою підприємства мають розрахувати обсяги заборгованості з різниці в тарифах, що підлягають компенсації з Державного бюджету.
“Це дуже важливе рішення, яке об’єднує нас у ці непрості часи та дозволяє спільними зусиллями підтримувати житлово-комунальну галузь”, – йдеться у повідомленні.
Зміни до Методики передбачають:
- перенесення дати врегулювання заборгованості з різниці в тарифах для підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення та встановлення нових періодів для розрахунку різниці в тарифах;
- визначення можливості розрахунку заборгованості з різниці в тарифах для таких категорій споживачів, як "релігійні організації" та "інші споживачі";
- визначення умов розрахунку обсягу заборгованості з різниці в тарифах у випадку отримання підприємством трансфертів із державного бюджету чи місцевого бюджету для фінансування витрат, які безпосередньо пов’язані з операційною (основною) діяльністю суб’єкта господарювання;
- особливості розрахунку фактичних витрат суб’єктів господарювання, що виробляють теплову енергію комбінованим способом.
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
За словами Міністра, Уряд пішов назустріч органам місцевого самоврядування і передбачив норму, яка дозволяє не зменшувати обсяг різниці в тарифах для тих підприємств, які отримували підтримку з місцевих бюджетів.