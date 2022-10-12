Україна отримає 4,5 млрд доларів бюджетної підтримки від США, – Reuters

Найближчими тижнями Сполучені Штати планують виділити Україні пряму бюджетну підтримку у розмірі 4,5 млрд доларів.
Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен перед зустріччю з міністром фінансів України Сергієм Марченком, пише Reuters.
Зазначається, що два тижні тому Конгрес затвердив це фінансування, таким чином, загальна пряма бюджетна підтримка України від США становитиме 13,5 млрд доларів у вигляді безоплатної допомоги.
“Ми прагнемо надати вам це фінансування якнайшвидше, тому що ми знаємо, наскільки це важливо для підтримки вашого мужнього опору незаконному російському вторгненню”, – сказала Єллен.
За її словами, Вашингтон також долучився до основних кредиторів України, призупинивши виплати з обслуговування двостороннього боргу країни цього та наступного року.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував американському колезі Джо Байдену за підписання закону з передбаченим виділенням Україні допомоги у 12,35 млрд доларів. Відповідний закон був схвалений обома палатами Конгресу.