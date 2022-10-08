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Cім суден з українським зерном вирушили до країн Азії і Африки

Всього з українських портів вийшли 292 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Cім суден з українським зерном вирушили до країн Азії і Африки
Фото: Міністерство інфраструктури України у Facebook

У рамках “Зернової ініціативи” до країн Азії та Європи вирушили ще сім суден зі 172,6 тис. тонн агропродукції.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що з порту “Південний” вирушив до В’єтнаму балкер Cornelia M з 60 тис. тонн української пшениці. Від причалів Одеського порту вийшли судна Shaman Wisdom, Lady Eva, Oris Sofi. З порту “Чорноморськ” – балкери Laurus, Eneida і танкер Chem Hero.

З часу виходу першого судна з українським продовольством експортовано 6,6 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 292 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що робота "зернового коридору" буде продовжена. Термін чинної угоди спливає у листопаді. 

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