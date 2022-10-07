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Битва за єдиний телемарафон: як минуло перше читання Держбюджету-2023

Верховна Рада на засіданні 7 жовтня ухвалила в першому читанні Держбюджет на 2023 рік. Нагадаю, що цей етап – це розгляд бюджету після подання поправок від депутатів на основі рішення бюджетного комітету щодо їх врахування чи відхилення.

Фото: Ярослав Железняк

Звичайно, закладені у бюджет макропрогнози не змінилися, як і прогнози по джерелах надходжень. Нагадаю, що топ-3 джерел надходжень на наступний рік – це податки (трохи більше 857 млрд грн), акциз (137,3 млрд грн) та рента (120,6 млрд грн).

Пропорції розподілу видатків теж не змінилися. Топ-5 сфер, на які виділяється найбільше коштів, – це безпека та оборона, пенсійне забезпечення та соцзахист, підтримка ветеранів війни, освіта, медицина. Плюс будуть виділені кошти для територій, що зазнали впливу збройної агресії Росії, а також для ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Традиційно зміни до бюджету в пропозиціях депутатів стосувалися видаткової частини. Фінальна кількість правок до бюджету-2023, яку розглядав бюджетний комітет, становила 1270 штук.

Що відрізняє цей рік, то, мабуть, вперше депутати більше просять не збільшити, а скоротити видатки на якісь більш другорядні статті.

Війна внесла свої корективи в усталені практики підготовки бюджету. У підготовленому Кабміном варіанті бюджету на 2023 рік, на відміну від попередніх років, не було рядків зі стандартними «плюшками для депутатів» – соцеконому на округи, Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та інфраструктурної субвенції (яка по факту була додатковим соцекономом).

Втім, деякі адепти «традицій» серед депутатів все ж залишилися. Тому у таблиці правок з’явилося повернення соц-економу. При чому, лише одна правка пропонувала повернути його для всіх, всі інші стосувалися повернення грошей на окремі власні округи авторів. Також одразу кілька правок пропонували повернути ДФРР.

В результаті у затвердженому бюджетним комітетом Проекті Бюджету на 2023 рік до першого читання з 1270 правок врахували лише чотири «балансових» (ті, що прямо прописані у висновку Комітету). Серед врахованих комітетом правок:

  • повернути статтю Державного фонду регіонального розвитку – + 2 млрд грн.
  • заходи у сфері захисту інформаційного простору – +1,3 млрд (в початковій версії Кабміну закладено 40 млн грн) ;
  • соцзахист дітей та сім’ї – +446 млн
  • виробництво телепрограм (читай – телемарафон «Єдині новини» – +100 млн).

При чому, «заходи у сфері захисту інформаційного простору» та «виробництво телепрограм», які у сумі складають додаткові 1,4 млрд грн, це по факту фінансування телеканалів «Фрідом» та «Дом», якими опікується Офіс президента, та контент Марафону «Єдині новини». Тобто з депутатськими правками загальна сума на державне телебачення виходила б більше 2 млрд грн (і це навіть без видатків на Суспільне).

Втім, під час двогодинного розгляду ці правки, які збільшували видатки на державне телебачення, таки вдалося збити. Технічно реалізували так: Дмитро Разумков поставив їх на підтвердження, вони набрали лише 187 та 197 голосів, тому вважаються відхиленими у Бюджетних висновках.

Крім того, в залі вдалося також збити правку №230 (щодо реабілітації осіб з інвалідністю) та №277 (додаткові права КМУ). Тож загалом з прийнятих комітетом чотирьох «балансових» правок лишилося тільки дві, а бюджет залишився більш-менш адекватним. Тільки з поверненням ДФРР та трохи збільшеним соцзахистом дітей.

Тепер документ повертається в Кабінет Міністрів для доопрацювання до другого читання. Очікуємо на його розгляд вже у жовтні і сподіваємося, там не з’явиться неприємних сюрпризів.

Ярослав Железняк Ярослав Железняк , Голова депутатської фракції Політичної Партії "ГОЛОС" у Верховній Раді дев'ятого скликання
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