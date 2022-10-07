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Робота "зернового коридору" буде продовжена, – Шмигаль

Термін чинної угоди спливає у листопаді. 

Робота "зернового коридору" буде продовжена, – Шмигаль
Фото: Кабмін

Туреччина та ООН підтримують продовження роботи "зернового коридору". Про це в інтерв’ю чеському виданню Deník N заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"І Туреччина, і ООН говорять про те, що ініціативу буде продовжено. Інші країни-партнери також докладуть зусиль, адже йдеться про глобальну харчову безпеку, і тут важлива безперервність постачання агропродукції з України. Попереднє переривання (з початком великої війни, – ред.) вже призвело до того, що де-не-де глобальний голод не настав, але вже трапилися значні труднощі та перебої з постачанням продуктів харчування. Зі свого боку, Україна зробила важливий гуманітарний крок – два кораблі, по 25 000 тонн зерна кожен, ми відправили до Сомалі та Ефіопії як дві найбільш незахищені країни з погляду постачання як акт підтримки", – розповів Шмигаль. 

За словами прем’єра, після відкриття "коридору" через морські порти було експортовано близько 5,5 млн тонн зерна і кукурудзи з України.

"Близько 250 кораблів уже випливли з одеських портів, везучи вантаж країнам, що його потребують. Приблизно третина – на африканський континент, третина – до країн азійського континенту, десь близько 15% – до країн Південної Америки, решта – до європейських країн. Важливо розуміти, що це – про харчову безпеку світу, а не про заробітки України, не про домовленості з Росією, не про якісь інші параметри. І що все відбувається під егідою ООН. Нещодавно, під час візиту до Нью-Йорка, у мене була зустріч із Генсеком Антоніо Гутеррешем, що ця ініціатива триватиме", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, за даними заступника голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Дениса Марчука, Україна вийшла на довоєнні показники експорту зернових та олійних культур.

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