Парламент звернувся до міжнародної спільноти щодо нікчемності псевдореферендумів

Нардепи просять запровадити повне ембарго на російські енергоносії, відключити країну-окупанта від SWIFT та переглянути статус в ООН.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 6 жовтня ухвалила Постанову про Заяву у зв’язку зі злочинними рішеннями керівництва Російської Федерації щодо спроби анексії тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Проголосували за звернення 315 нардепів, передає кореспондент LB. ua.

Депутати закликали Організацію Об’єднаних Націй, Європейський Союз, НАТО, парламенти й уряди всіх держав світу та міжнародні організації "засудити проведені РФ фіктивні референдуми з метою анексії тимчасово окупованих територій України, не визнавати легітимними їх сфабриковані результати, визнати неправомірність процедури «добровільного» приєднання цих територій до РФ", – наголошується у пояснювальній записці.

Верховна Рада просить посилити санкційний тиск на Росію з метою примушення її негайно припинити злочин агресії проти України, вивести всі війська з території України та відновити територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

"Визнати РФ державою-спонсором тероризму та запровадити санкції, передбачені для держави-спонсора тероризму, включно з повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з РФ, та відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ, а також ініціювати перегляд перебування РФ в ООН та її органах і організаціях, виходячи з того, що питання майбутнього оформлення членства РФ у роботі ООН має бути розглянуто після досягнення нею критеріїв членства, передбачених у Статуті ООН, зокрема п. 1 ст. 4", – підкреслили народні депутати у спільній заяві.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "незалежними" Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Тим часом РФ лобіює за таємне голосування в ООН щодо псевдореферендумів на окупованих територіях.