Порошенко на Конференції Консервативної партії Великої Британії закликав цивілізований світ ізолювати Путіна

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу на Конференції Консервативної партії Великої Британії закликав цивілізований світ ізолювати Путіна. Він розповів про звірства росіян в Україні і наголосив, що це геноцид проти українського народу, передає пресслужба "ЄС".

«Як ми можемо знайти компроміс, якщо він приходить і вбиває нас? Коли по автобусах, де добре видно дітей, відкривають кулеметний вогонь і вбивають їх та жінок. Чому їх убили? Тому що вони були небезпечні для Путіна? Тому що вони щось знали? Тому що вони були українцями. І якщо це не геноцид, то що таке геноцид?» – обурився Порошенко.

Він закликав світ ізолювати Путіна.

«Кожен дотик Путіна токсичний. Ми не повинні з ним спілкуватися, тому що він божевільний маніяк. Ядерний шантаж Путіна – це один шантаж, але їх багато. Голод – через блокування Путіним українських портів, залишаючи без зерна та їжі світ – другий шантаж. Енергетичний шантаж, не тільки підрив Північного потоку, а шантаж усієї Європи та світу. Шантаж зброєю, не лише тактичною ядерною зброєю, а й артилерійським обстрілом найбільшої в Європі ЗАЕС», – перерахував Петро Порошенко.

За його словами, це не війна, яку Україна веде проти Росії.

«Це Росія, яка атакує всю свободу та демократію у світі. Це війна проти кожного з вас. Не вважайте, що даючи нам зброю, ви допомагаєте Україні. Ви інвестуєте у власну безпеку», – сказав експрезидент.