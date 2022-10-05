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Порошенко на Конференції Консервативної партії Великої Британії закликав цивілізований світ ізолювати Путіна

Експрезидент назвав очільника Росії токсичним.

Порошенко на Конференції Консервативної партії Великої Британії закликав цивілізований світ ізолювати Путіна
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу на Конференції Консервативної партії Великої Британії закликав цивілізований світ ізолювати Путіна. Він розповів про звірства росіян в Україні і наголосив, що це геноцид проти українського народу, передає пресслужба "ЄС".

«Як ми можемо знайти компроміс, якщо він приходить і вбиває нас? Коли по автобусах, де добре видно дітей, відкривають кулеметний вогонь і вбивають їх та жінок. Чому їх убили? Тому що вони були небезпечні для Путіна? Тому що вони щось знали? Тому що вони були українцями. І якщо це не геноцид, то що таке геноцид?» – обурився Порошенко.

Він закликав світ ізолювати Путіна.

«Кожен дотик Путіна токсичний. Ми не повинні з ним спілкуватися, тому що він божевільний маніяк.  Ядерний шантаж Путіна – це один шантаж, але їх багато. Голод – через блокування Путіним українських портів, залишаючи без зерна та їжі світ – другий шантаж. Енергетичний шантаж, не тільки підрив Північного потоку, а шантаж усієї Європи та світу.  Шантаж зброєю, не лише тактичною ядерною зброєю, а й артилерійським обстрілом найбільшої в Європі ЗАЕС», – перерахував Петро Порошенко.  

За його словами, це не війна, яку Україна веде проти Росії.

«Це Росія, яка атакує всю свободу та демократію у світі. Це війна проти кожного з вас. Не вважайте, що даючи нам зброю, ви допомагаєте Україні. Ви інвестуєте у власну безпеку», – сказав експрезидент.

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