Кожен третій українець зазнав матеріальних втрат внаслідок розв’язаної Росією війни, – група "Рейтинг"

Кожен третій українець зазнав матеріальних втрат внаслідок розв’язаної Росією війни. Кожен третій змушений був розлучитися зі своїми близькими. Кожен другий українець втратив доходи через війну або має мізерні. Більш ніж у половини людей через війну погіршився стан здоров’я. Попри те, 95% українців не зверталися до правоохоронних органів з питань, спричинених вторгненням Росії. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування "Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами Росії в Україні", проведеного групою "Рейтинг" у межах волонтерського проєкту "НЮРНБЕРГ 2022".

За даними опитування, рівень доходів через війну знизився у 66% українців. Зокрема, 14% втратили практично всі доходи, а у 32% вони значно зменшилися. 28% підприємців відповіли, що їхній бізнес закрився, 12% – що планують закриватися, а 48% – що працюють, хоча доходи зменшилися.



32% українців зазнали матеріальних втрат внаслідок війни: позбулися житла, коштовностей, автомобіля тощо. 10% втратили житло: у 2% воно повністю зруйноване та не придатне для проживання, а у 8% – частково пошкоджене.



У 53% українців через війну погіршилося фізичне здоров’я, а у 61% – психічне. 33% українців змушені були розлучитися зі своїми рідними. Серед них 23% й досі живуть окремо, а 12% вже возз’єдналися.



У 19% респондентів є близькі, з якими втрачено зв’язок. У 5% близькі загинули на війні, а у 3% є примусово депортовані в Росію або на окуповані території Сходу чи Криму. 7% опитаних зазначили, що особисто або їхні близькі родичі зазнали поранення, каліцтва через воєнні дії.

Водночас 95% українців не зверталися до правоохоронних органів з питань, спричинених вторгненням Росії. Тож повного переліку і розуміння масштабів російських злочинів в Україні досі немає.

Як зазначає Олександр Копил, співзасновник консалтингової компанії K&K Group, керівник волонтерської ініціативи «НЮРНБЕРГ 2022», яка з першого дня повномасштабної війни Росії проти України збирає та каталогізує злочини російської армії проти українського населення, лише ініціативою «НЮРНБЕРГ 2022» опубліковано більше 3000 фактів воєнних злочинів.

"Окрім інформування громадськості, всі факти надсилаються для подальшої роботи у відповідні правоохоронні органи України, а також до прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Впевнені, завдяки співпраці громадських ініціатив та органів державної влади воєнні злочини будуть розслідувані, а всі воєнні злочинці будуть справедливо покарані", – зазначив Копил.

Опитування та звіт підготовлені у межах проєкту "Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки ЄС. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), у ньому взяли участь 2000 респондентів старше 18 років з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка – не більше 2,2%.