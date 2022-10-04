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У листопаді до Києва приїде група міністерок ЄС

Візит матиме "жіночий фокус".

У листопаді до Києва приїде група міністерок ЄС
Кароліне Едтштадлер
Фото: ЕРА/UPG

Австрійська міністерка з питань Європи Кароліне Едтштадлер разом з низькою міністерок країн Євросоюзу у листопаді відвідають українську столицю з візитом, який матиме "жіночий фокус".

Про це пише Укрінформ з посиланням на Austria Presse Agentur.

“Едтштадлер їде на Варшавський безпековий форум і на полях заходу займеться також підготовкою візиту до Києва в листопаді на полях заходу. Поїздка в Україну планується разом із кількома міністрами ЄС і має на меті “жіночий фокус”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час візиту до України європейські міністерки, зокрема, відвідають різні жіночі та дівочі проєкти.

У Варшаві у вівторок австрійська міністерка з питань Європи зустрінеться з дружиною Президента України Оленою Зеленською, з якою буде обговорено поточну ситуацію, особливо щодо питання жінок в умовах війни.

Нагадаємо, в Україні розпочав роботу проєкт Women For The Future, покликаний допомогти українкам, які втратили роботу і/або дохід внаслідок війни, знайти нові можливості для працевлаштування і професійного розвитку.

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