За активну участь у "референдумах" передбачена кримінальна відповідальність, – Веніславський

Громадяни, які організовували псевдореферендуми, будуть відповідати не лише за колабораційну діяльність.

Громадяни на тимчасово окупованих територіях, які організовували псевдореферендуми, будуть відповідати не лише за колабораційну діяльність.

Про це на брифінгу повідомив представник президента у Верховній Раді, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський, передає кореспондент LB.ua.

"Громадяни України, які пропагували та брали активну участь в організації, проведенні та встановленні результатів так званих виставкових дійств з 23 до 27 вересня на території Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, будуть притягнуті до відповідальності за статтями КК України. Ці статті передбачають відповідальність не лише за колабораціонізм, а й державну зраду", – заявив він.

Веніславський підкреслив, що такі дії громадян є не лише співпрацею з окупантами, а й посяганням на територіальну цілісність України.

"А це вже ст. 111 КК України, яка передбачає відповідальність за держзраду. Тому правоохоронні органи та досудового слідства вже сьогодні реєструють кримінальні провадження за фактами, які є. Впевнений, що кожен буде притягнутий до такої кримінальної відповідальності", – вважає він.

Окрім цього, за його словами, РФ також буде нести міжнародно-правову відповідальність. Вже ініційоване створення спеціального міжнародного кримінального суду за злочин агресії. Під злочин агресії якраз підпадають дії РФ на окремих територіях України. Оскільки окупанти порушують усі норми Статуту ООН та міжнародних конвенцій щодо поводження з цивільним населенням під час війни. За цими нормами населення не може бути примушене до вступу до збройних сил країни-агресора чи участі у будь-яких формах безпосередньої демократії та до інших політичних заходів.

Нагадаємо, український парламент через внесення змін до Кримінального кодексу запровадив довічне ув’язнення за державну зраду.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що наразі всі 32 організатори псевдореферендумів, а також так звані спостерігачі ідентифіковані й нестимуть відповідальність.