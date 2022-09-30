​Резніков поговорив із главою Пентагону і анонсував хороші новини

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили актуальну ситуацію на фронті, а також шосту зустріч у форматі "Рамштайн", заплановану на 12 жовтня.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

"Мав телефонну розмову з Ллойдом Остіном. Обговорили оновлення з передової, Ramstein-6 та способи посилення наших можливостей. Хороші новини будуть оголошені найближчим часом. Ллойд Остін підтвердив, що США не визнають «референдуми» на тимчасово окупованих територіях України", – написав він.

Міністр також наголосив, що українська армія продовжуватиме використовувати зброю, щоб деокуповувати нашу землю.

Нагадаємо, контактна група з питань оборони України, яку очолюють США, наступного разу зустрінеться 12 жовтня в Брюсселі, у переддень зустрічі міністрів оборони Альянсу, що запланована на 13 жовтня.

Попереднє, п’яте засідання у форматі "Рамштайн", відбулося в Німеччині 8 вересня. Тоді під час засідання сторони домовилися про подальшу активізацію програм підготовки українських військових. До початку засідання Остін оголосив про новий пакет військової допомоги на 675 млн доларів. Він включає 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvees, броньовані машини швидкої допомоги.

Зустрічі у форматі "Рамштайн" започатковано для колективної підтримки України у війні проти російських окупантів. Перша зустріч обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн у квітні. Вона відбулась на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн".