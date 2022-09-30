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У лікарні Запоріжжя доставлено понад 60 людей, які були поранені через російський обстріл евакуаційної колони

Щонайменше 25 людей загинули. 

У лікарні Запоріжжя доставлено понад 60 людей, які були поранені через російський обстріл евакуаційної колони
Фото: Олександр Старух у Telegram

Унаслідок російського обстрілу ракетами С-300 гуманітарної колони, що стояла поблизу траси Запоріжжя-Оріхів, є загиблі і поранені. У лікарні доставлено станом на 13:25 66 людей. За даними МВС, загинули 23 людини.

Начальник відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області Анна Ткаченко повідомила про 62 поранених і 23 загиблих, пише Укрінформ. Дані уточнюються. 

"Сьогодні о 7:10 російські війська завдали три ракетних удари в район авторинку, поблизу траси Запоріжжя-Оріхів. У зоні ураження опинилася колона цивільних громадян, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на тимчасово окуповану територію. На цей час відомо про 23 загиблих, 62 особи доставлені до медичних закладів міста. Їхній стан встановлюється", – зазначила вона.

Оновлення 12:16. Внаслідок російського обстрілу колон цивільних автомобілів загинули 25 людей.

"25 людей загинули, 62 поранені, серед них жінки та діти, у тому числі мелітопольці. 5-річній дитині уламок потрапив у живіт, лікарі борються за його життя. 3-річна дитина дивом вижила, але залишилася сиротою", – повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

На місці події працювали поліція, військові та цивільні медики, волонтери Червоного Хреста, рятувальники.

Відомо, що сьогодні на виїзд із Запоріжжя зареєструвалися 248 цивільних автомобілів. На момент обстрілу на місці було близько 100 людей.

"На території авторинку є потрапляння трьох ракет зенітно-ракетного комплексу С-300", – зазначив начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області Сергій Угрюмов.

 

За його словами, люди загинули та отримали травми внаслідок ураження уламковими елементами. Ці ракети при влучання вибухають, вражаючі елементи розсіюються на велику площу.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні, яка їхала на тимчасово захоплені території. Станом на 9:30 було відомо про 23 загиблих і 28 поранених.

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