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У Херсоні вмер "заступник голови" окупаційної адміністрації, – росЗМІ

Катериничев – посадовець російського МНС. 

У Херсоні вмер "заступник голови" окупаційної адміністрації, – росЗМІ
Олексій Катериничев
Фото: архів

Російські медіа заявили про загибель так званого першого заступника окупаційної військової "адміністрації" Херсонської області Олексія Катериничева.

На "посаді" в окупантів він був 1,5 місяця. Скріншот із повідомленням про смерть окупанта опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ось цьому московиту пощастило. Його не мобілізують", – написав він.

Катериничев був "першим заступником з безпеки". Він – громадянин Росії, працював у МНС. У РФ був першим заступником начальника Центру з проведення рятувальних операцій особливого ризику, брав участь у "контртерористичних операціях". 

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