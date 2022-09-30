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Минулої доби окупанти вбили вісьмох жителів Донеччини

17 людей дістали поранення.

Минулої доби окупанти вбили вісьмох жителів Донеччини
Наслідки обстрілів Донецької області. Ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Учора російські військові вбили вісьмох мирних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 29 вересня росіяни вбили вісім мирних жителів у Донецькій області: четверо – у Долині, одного – у Богородичному, одного – у Слов'янську, одного – у Водяному, одного – у Шевченко. Ще 17 людей отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника на Донеччині в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне. 

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