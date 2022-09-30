Уражено пункт управління російськими безпілотниками в Давидовому Броді

Знищено два склади боєприпасів ворога в Бериславському районі.

Протягом бойового дня українська авіація на півдні завдала 12 ударів по ворогу.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Силами протиповітряної оборони в Баштанському районі збито два російських штурмовики Су-25.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 276 вогневих завдань, зокрема з нанесення ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьом районам зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці”, – йдеться у повідомленні.

Двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці. Уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді.

Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.

Втрати ворога на півдні складають:

43 рашисти,

чотири танки, 4 крупнокаліберні гаубиці “Мста-Б” і “Мста-С”,

дві самохідні гармати “Гіацинт-С”,

два реактивні системи залпового вогню “Град”,

міномет 120-го калібру,

п’ять одиниць авто-бронетехніки та один ворожий безпілотний розвідник “Орлан-10”.

Нагадаємо, за 28 вересня Збройні сили України знищили ще 430 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 58 580 військових.