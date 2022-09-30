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Уражено пункт управління російськими безпілотниками в Давидовому Броді

Знищено два склади боєприпасів ворога в Бериславському районі.

Уражено пункт управління російськими безпілотниками в Давидовому Броді
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Протягом бойового дня українська авіація на півдні завдала 12 ударів по ворогу. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Силами протиповітряної оборони в Баштанському районі збито два російських штурмовики Су-25.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 276 вогневих завдань, зокрема з нанесення ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьом районам зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці”, – йдеться у повідомленні. 

Двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці. Уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді.

Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.

Втрати ворога на півдні складають:

  • 43 рашисти, 
  • чотири танки, 4 крупнокаліберні гаубиці “Мста-Б” і “Мста-С”, 
  • дві самохідні гармати “Гіацинт-С”, 
  • два реактивні системи залпового вогню “Град”, 
  • міномет 120-го калібру, 
  • п’ять одиниць авто-бронетехніки та один ворожий безпілотний розвідник “Орлан-10”.

Нагадаємо, за 28 вересня Збройні сили України знищили ще 430 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 58 580 військових.

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