Лідер росіян вважає, що такі рішення відповідають "загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права.

Президент Росії Володимир Путін підписав укази “про визнання Херсонської та Запорізької областей “незалежними територіями” на основі "результатів референдумів", що "провели" росіяни на окупованих територіях України.

Про це повідомляють інформаційні агентства РФ.

Ці документи набули “чинності” 29 вересня.

Лідер росіян вважає, що такі рішення відповідають "загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права і принципу рівноправності та самовизначення народів, що закріплений у Статуті Організації Об'єднаних Націй”.

Фото: t.me/rian_ru

Фото: t.me/rian_ru

Нагадаємо, Кремль вирішив оголосити про незаконну анексію тимчасово окупованих частин Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей сьогодні, 30 вересня.

Так звана церемонія підписання угод про незаконне приєднання української землі до Росії запланована на 15 годину в кремлівському палаці. Фіктивні угоди підписуватимуть щодо захоплених частин усіх чотирьох областей України.

Колаборанти і ватакжи терористів вже прибули з тимчасово окупованих територій до Москви.

Після фіктивних псевдореферендумів 23 – 27 вересня, під час яких російські солдати з автоматами ходили по оселях українців, змушуючи їх ставити галочки, путінський речник Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну до повного "звільнення", тобто окупації, території Донецької області.

28 вересня ватажки окупантів почали "звертатися" до Путіна із закликом анексувати українську територію.

Раніше британське Міноборони повідомило, що у п’ятницю, 30 вересня, під час виступу перед обома палатами російського парламенту президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих українських територій. На 3 жовтня російська Дума анонсувала позапланове засідання.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що анексія Росією окупованих українських територій зневажає цілі та принципи Організації.

Україна у відповідь на псевдореферендуми закликала союзників застосувати проти Росії нові санкції і надати захисникам більше зброї: далекобійної артилерії, танків, бойових літаків, ППО.