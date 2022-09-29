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МАГАТЕ направляє до України обладнання для забезпечення радіаційної безпеки

Це вже третя така допомога Україні за останні кілька місяців.

МАГАТЕ направляє до України обладнання для забезпечення радіаційної безпеки
Фото: IAEA

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) організовує нові поставки обладнання в Україну для забезпечення ядерної безпеки.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Поставка обладнання, наданого Швецією, відбулася вчора, а предмети, закуплені МАГАТЕ за позабюджетної підтримки з Франції та Сполучених Штатів, прибудуть найближчими днями”, - йдеться у повідомленні.

П’ять суб’єктів країни включно з Державною інспекцією ядерного регулювання України та національним атомним оператором Енергоатом отримають обладнання для радіаційного моніторингу, мобільні телефони, портативні системи живлення та інше.

Раніше у вересні до України прибула друга велика партія допомоги, включаючи засоби моніторингу радіації та засоби індивідуального захисту, надані Угорщиною, Румунією та Іспанією. 

Нагадаємо, МАГАТЕ повідомило про три вибухи наземних мін поблизу Запорізької атомної електростанції цього тижня, ймовірною причиною яких стали тварини.

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