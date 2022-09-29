Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про три вибухи наземних мін поблизу Запорізької атомної електростанції цього тижня, ймовірною причиною яких стали тварини.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

"Вибухи не завдали серйозної шкоди, але ще раз наголосили на потенційних ризиках ядерної безпеки на об'єкті", – йдеться у повідомленні.

У МАГАТЕ уточнили, що 28 вересня о 6-й годині ранку приблизно за 50 метрів від огорожі ЗАЕС вибухнула одна фугасна міна, а напередодні вибухи сталися біля каналу, яким вода з резервуара надходить на станцію для її системи охолодження, вибивши вікна в машзалі реактора.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив глибоке занепокоєння через вибухи, а також через обстріли станції протягом останніх двох місяців.

Нагадаємо, 26 вересня МАГАТЕ розпочало низку переговорів щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яка з березня 2022 року окупована російськими військовими.

15 вересня МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою до Росії припинити обстріли ЗАЕС і вивести звідти свої війська. Із 35 учасників 26 підтримали резолюцію, семеро утрималося (Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В’єтнам, Індія і Пакистан). Проти висловилися Росія та Китай.