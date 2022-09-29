Росія обстріляла Дніпро ракетами. Серед загиблих і поранених є діти

Російська армія вночі 29 вересня завдала удару по Дніпру. Цілився ворог по житлових кварталах.
Загинули троє людей, зокрема одна дитина. Ще пʼятеро дніпрян отримали поранення, серед них – 12-річна дівчинка, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.
"Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета", – написав він.
Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали – шукають людей.У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.
Нагадаємо, ворог і намагався вдарити по Дніпру ракетами 16 вересня. ППО перехопила три ракети і БпЛА.
Крім Дніпра, окупанти вгатили вчора ракетами і по Кривому Рогу. Одна ракета була збита, інша влучила в обʼєкт інфраструктури. Також у бік Запоріжжя з Дніпропетровської області летіли пʼять ракет – чотири з них ліквідували оборонці.
За даними повітряного командуванні "Схід", під час ракетного удару Росія застосувала 5 керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей.