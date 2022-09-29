Росія обстріляла Дніпро ракетами. Серед загиблих і поранених є діти

Під завалами будинків можуть залишатися люди.

Російська армія вночі 29 вересня завдала удару по Дніпру. Цілився ворог по житлових кварталах.

Загинули троє людей, зокрема одна дитина. Ще пʼятеро дніпрян отримали поранення, серед них – 12-річна дівчинка, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

"Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета", – написав він.

Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали – шукають людей.У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

Нагадаємо, ворог і намагався вдарити по Дніпру ракетами 16 вересня. ППО перехопила три ракети і БпЛА.

Крім Дніпра, окупанти вгатили вчора ракетами і по Кривому Рогу. Одна ракета була збита, інша влучила в обʼєкт інфраструктури. Також у бік Запоріжжя з Дніпропетровської області летіли пʼять ракет – чотири з них ліквідували оборонці.

За даними повітряного командуванні "Схід", під час ракетного удару Росія застосувала 5 керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей.