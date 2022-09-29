У Мінагрополітики створили е-сервіс для бронювання військовозобов’язаних

Міністерство аграрної політики та продовольства України створило електронний кабінет запитів на бронювання військовозобов’язаних.

Про це повідомив державний секретар міністерства Віктор Канцурак.

Кабінет створено для спрощення процедури подачі документів та пришвидшення обробки заяв на бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу.

Алгоритм подачі заявок такий:

увійдіть у кабінет запитів на бронювання,

авторизуйтесь за допомогою особистого ключа КЕП. Після цього ви зайдете в особистий кабінет і отримаєте детальну покрокову інструкцію щодо подальших дій,

при першій авторизації в системі необхідно заповнити та зберегти реєстраційні дані в картці “Профіль організації”,

після внесення цієї інформації можна розпочати формування запиту на бронювання або розбронювання (система не дозволяє вносити військово-облікові спеціальності, які не підлягають бронюванню),

сформований запит необхідно підписати КЕП, після чого його автоматично буде надіслано на розгляд до Мінагрополітики.

“В особистому кабінеті відображатиметься інформація щодо статусу цього запиту. Після успішного завершення розгляду запиту його стан зміниться на “Розглянуто”. Можна буде переглянути, яких працівників у результаті було заброньовано, та вивантажити витяги за обраними працівниками або, у разі відмови, побачити причину відхилення запиту”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання.

Нагадаємо, Верховна Рада України 20 вересня прийняла за основу законопроєкт щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.