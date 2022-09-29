ЗСУ збили три безпілотники ворога

ЗСУ продовжують закріплення на вивільнених територіях, ведення тактичних боїв і вогневий та психологічний тиск на ворога для послаблення його позицій.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У районі Хрещенівки нашими активними діями подавлено ворожий опорний пункт.

“Cилами до роти в напрямку Безіменного від Чкалового намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав, із втратами відступив”, – йдеться у повідомленн.

Українська авіація збила три російські безпілотники “Орлан-10”.

“Продовжуючи обстріли наших позицій та прилеглих до лінії фронту територіальних громад із цивільним населенням з різних видів озброєння, ворог завдав ще й 6 авіаударів, в тому числі трьома крилатими ракетами типу “повітря – повітря” по літаках наших Повітряних Сил. Без втрат нашої авіації”, – додали в ОК.

Ввечері ворожею авіацією нанесено ракетний удар п'ятьма ракетами класу “повітря – поверхня” Х-59 в напрямку Дніпропетровщини та Запоріжжя.

Чотири ракети знищено силами протиповітряної оборони Повітряного командування “Схід”, одна влучила в підприємство з переробки зернових на Криворіжжі. Є пошкодження виробничих об'єктів, людських втрат, на щастя, немає.

Нагадаємо, 27 вересня на півдні України авіація та ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 140 вогневих завдань і завдали удари по пункту розгортання російського зенітного ракетного комплексу “Бук-М3”.