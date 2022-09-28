Головне за день. Середа, 28 вересня

Відбиті атаки противника, ворожий удар по Кривому Рогу, пропозиції восьмого пакету антиросійських санкцій ЄС, новий пакет військової допомоги від США. Яким запам’ятається 217-й день повномасштабної війни.

Якщо за підсумками війни Російська Федерація залишиться безкарною, це розчарує громадян України більше, ніж бідність чи корупція.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

На запитання "Що для вас стало би найбільшим розчаруванням після закінчення війни" найчастіше мешканці України відповідали: "Непокараність Росії за вчинені злочини" (65,8%).

Серед трьох варіантів відповіді, які можна було обрати, друге і третє місце посіли "Високий рівень корупції" (36,3%) та "Низький рівень життя, бідність"(34,6%).

Проблеми неповернення українців з-за кордону та переселення в Україну росіян та білорусів розчарувало би 24,7% та 19% відповідно.

Європейська комісія оприлюднила пропозиції восьмого пакету санкцій проти Росії через ескалацію війни в Україні. У ньому буде розширено список осіб, щодо яких запровадять санкції, а також буде запроваджено обмеження у галузі торгівлі, ціни на російську нафту та інше.

"Росія вивела ескалацію вторгнення в Україну на новий рівень. Псевдореферендум, організований на територіях, окупованих Росією, є незаконною спробою захопити землю і змінити міжнародні кордони силою. Мобілізація і погрози Путіна використовувати атомну зброю - подальший крок на шляху ескалації. Ми не сприймаємо псевдореферендуми і будь-якого виду анексію в Україні, і вважаємо, що Кремль має заплатили за цю подальшу ескалацію. Сьогодні ми пропонуємо новий пакет санкцій проти Росії. Перша частина стосується списку осіб і компаній", - повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами фон дер Ляєн, друга частина санкцій стосується обмежень у сфері торгівлі.

Подробиці – в новині.

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України в розмірі 1,1 млрд доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

У США наголосили, що цей пакет підкреслює довгостроковий вклад для подальшого створення потужних Збройних Сил України.

Новий пакет допомоги відмінний від попередніх. Раніше Пентагон надавав зброю нашій державі зі своїх запасів. Тепер допомога передбачає закупівлю Штатами озброєння у промисловості. Факт оголошення цього пакету допомоги є сигналом для початку укладення договорів на надання Україні додаткових пріоритетних можливостей у середньо-та довгостроковій перспективах.

Що має отримати Україна – в нашій новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ЗСУ відбили атаки росіян біля більш ніж десятка населених пунктів. Також українські захисники уразили один командний і два опорні пункти окупантів, станцію-ретранслятор тощо.

Українська авіація уразила два опорних пункти противника. А ракетні війська і артилерія вдарили по командному пункту, чотирьох районах зосередження живої сили та техніки противника та станції-ретранслятору.

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив у Telegram начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Наслідки ракетної атаки: ракети Х-59 - одна ракета збита, інша влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Руйнування значні. Триває ліквідація наслідків", - додав він згодом.

Командири захисників "Азовсталі", яких 21 вересня звільнили з російського полону, найближчими днями зможуть зустрітися із сім’ями.

"Там є всі умови для них (командирів, – ред.). Найближчими днями вони зустрінуться зі своїми сім’ями. Це важливо і для них, і для рідних. Звичайно, зустріч буде не в Україні. Це дуже важливо, і ми пішли на цей крок", – повідомили в Офісі президента.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Москві закликає своїх громадян не відвідувати Росію, а тих, хто зараз перебуває там – негайно виїхати.

"Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує в Росії, повинні негайно залишити Росію, доки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок", – йдеться у повідомленні на сайті посольства.

У посольстві наголосили, що після того, як російський уряд оголосив мобілізацію для війни в Україні, РФ може відмовити у визнанні громадянства США особам із подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги, перешкодити їхньому виїзду та призвати осіб із подвійним громадянством на військову службу.

Аналогічні звернення зробили ще кілька країн.

Після завершення фіктивних референдумів на тимчасово окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей окупанти продовжили фарс щодо незаконного приєднання української землі до Росії шляхом звернень до президента РФ.

Зокрема очільник ватажків терористичної організації "Луганська народна республіка" Пасічник опублікував звернення до Путіна з проханням "розглянути" входження захопленої частини Луганської області до складу Росії. Його заяву поширили прокремлівські медіа.

Пасічник просить Путіна "розглянути питання про входження «Луганської народної республіки» до складу Росії на правах субʼєкта Російської Федерації".

Аналогічне звернення згодом зробив і ватажок терористів у Донецькій області.

Ексзаступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк прокоментував звинувачення від СБУ в "оборудках" з реєстром донорів. Цю справу веде Державне бюро розслідувань, і Ковтонюк у ній проходив як свідок.

Що розповів Павло Ковтонюк в коментарі LB.ua – в нашій новині.

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