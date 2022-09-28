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Сили ППО збили 4 з 5 ракет, які летіли в бік Запоріжжя і Дніпропетровщини

"У кожне місто завдяки нашим захисникам не долетіло щонайменше по дві ракети", - зазначив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Сили ППО збили 4 з 5 ракет, які летіли в бік Запоріжжя і Дніпропетровщини
Фото ілюстративне
Фото: УНІАН

Сили протиповітряної оборони України збили ракети, які Росія випустила на Запоріжжя та сусідні міста.

Про це йдеться в повідомленні керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Сьогодні ППО знешкодила ракети, що були запущені в напрямок Запоріжжя та двох сусідніх великих міст. У кожне місто завдяки нашим захисникам не долетіло щонайменше по дві ракети", - розповів Старух.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, військові з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною три ворожі ракети. 

"Дві над Синельниківським районом, одну - над Криворізьким", - додав Резніченко.

За даними повітряного командуванні "Схід", під час ракетного удару Росія застосувала 5 керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. 

"Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку знешкодили 4 з них: 1 ракету збито в Запорізькій області, 1 - в Криворізькому районі, ще 2 ракети знищено в районі н.п. Синельниково", - зазначили військові.

Нагадаємо, Росія завдала нині ракетного удару по Кривому Рогу. А надвечір з артилерії вдарила по громаді Дніпропетровщини, перебивши лінію електропостачання.

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