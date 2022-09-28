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На Харківщині офіційно зареєстровано 14 дітей, чиї батьки загинули від вторгнення Росії

Влада області каже - таким дітям надають усю необхідну гуманітарну допомогу.

На Харківщині офіційно зареєстровано 14 дітей, чиї батьки загинули від вторгнення Росії
Обстріл Харкова
Фото: Ігор Терехов у телеграм

На сьогодні в Харківській області офіційно зареєстровано 14 дітей, чиї батьки загинули внаслідок військової агресії Росії.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.

В ОВА зазначили - таким дітям надають усю необхідну гуманітарну допомогу. До прикладу, опікуни можуть звернутися до обласного штабу, можуть отримати підгузки, харчування для малюків, а також одяг, засоби гігієни, продукти для дітей старшого віку тощо.

Теплі дитячі речі надійшли до Харківщини в межах спільного гуманітарного проєкту Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а також дитячого фонду ЮНІСЕФ.

Волонтери обласного штабу повідомили, що зазвичай опікуни отримують гуманітарну допомогу раз на місяць. Якщо є потреба в чомусь частіше - людей усім забезпечать.

Нагадаємо, в Україні збільшилась кількість дітей, які дістали поранення внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Так, станом на ранок 24 вересня було відомо про 773 потерпілих.

Нещодавно майже чотири десятки українських дітей змогли відпочити від війни на острові у Швеції.

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