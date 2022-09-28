​Непокарання Росії після війни розчарує українців більше, ніж бідність чи корупція, - опитування

Також наших громадян хвилюють проблеми неповернення з-за кордону та переселення в Україну росіян та білорусів.

Якщо за підсумками війни Російська Федерація залишиться безкарною, це розчарує громадян України більше, ніж бідність чи корупція.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

На запитання "Що для вас стало би найбільшим розчаруванням після закінчення війни" найчастіше мешканці України відповідали: "Непокараність Росії за вчинені злочини" (65,8%).

Серед трьох варіантів відповіді, які можна було обрати, друге і третє місце посіли "Високий рівень корупції" (36,3%) та "Низький рівень життя, бідність"(34,6%).

Проблеми неповернення українців з-за кордону та переселення в Україну росіян та білорусів розчарувало би 24,7% та 19% відповідно.

Розчарування від непокарання Росії за воєнні злочини проявляється по-різному у вікових групах та регіонах. Зокрема, мешканці західної та центральної України частіше обирали цей варіант відповіді, ніж мешканці південної та східної України: 68,6% і 67,7% проти 63,5% і 59,1%. Водночас, молодь у віці 18-29 років значно частіше обирала цю відповідь (78,3%), ніж люди віком 70 і більше років (55,5%). Зменшення важливості цього питання зі зростанням віку помітне в усіх вікових групах.

Натомість мешканці південної та східної України частіше зазначали про можливе розчарування низьким рівнем життя й бідністю (42,3% і 43,3%), ніж мешканці західної України (27,4%). У центральній Україні цю відповідь обрали 31,4% опитаних.

Нагадаємо, 93% українців впевнені у перемозі України у війні з Росією. Також абсолютна більшість українців - проти будь-яких територіальних поступок Росії.