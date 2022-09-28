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​У Луганську росіяни відкрили медичний центр, завізши туди крадене медобладнання й навіть кушетки, – Гайдай

Поцуплене рашистами впізнали на фото у сепаратистських ЗМІ медики області.

​У Луганську росіяни відкрили медичний центр, завізши туди крадене медобладнання й навіть кушетки, – Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: loga.gov.ua

Російські окупанти відкрили в Луганську медичний центр із краденим медобладнанням.

Про це повідомив у соцмережах керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"З лютого рашисти тільки те й робили, що розграбовували Луганщину. КАМАЗами до окупованого Луганська чи РФ орки вивозили те, чого ніколи не бачили: високотехнологічне медичне обладнання, освітянські гаджети, меблі, сантехніку… Майже кожну будівлю держструктур та будинки людей в наших населених пунктах, росіяни «обстежили» та «звільнили» від майна", – зауважив Гайдай.

Він додав, що місцеві лікарі, переглядаючи фото в сепаратистських ЗМІ, впізнали поцуплені рашистами апарати з лікарень.

Фото: Telegram/Сергій Гайдай

"Чи вміють рашисти хоча б ними користуватися? Чи просто гарні коробочки для картинки? Турботливо викрали навіть кушетки…" – резюмував очільник області.

Нагадаємо, раніше в місті Рубіжне на Луганщині російські війська розграбували інфекційне відділення лікарні. А з лікарень Маріуполя до Росії вивезли апарати ШВЛ.

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