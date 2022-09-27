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За минулий тиждень 44 137 українців захворіли на коронавірус, – МОЗ

Щеплення отримали 110 329 громадян.

За минулий тиждень 44 137 українців захворіли на коронавірус, – МОЗ
Фото: ukrinform.ua

У період з 19 до 25 вересня в Україні зафіксовано 44 137 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед недужих – 5882 дітей і 1030 медичних працівників.

Про це повідомляє у Facebook МОЗ.

Зазначається, що за минулий тиждень 110 329 українців було вакциновано проти COVID-19. З усіх проведених щеплень 18,2% становлять перші дози, 7,6% – другі дози, 68,2% – перші бустерні дози, 6% – другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано – 6667 осіб;
  • летальних випадків – 161;
  • одужало – 23 591 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 5 177 217 особи;
  • одужало – 4 988 317 особи;
  • летальних випадків – 109 206;
  • проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 058 946.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 105 536 людей, з них дві дози отримали 15 314 839 людей, першу бустерну дозу – 2 165 577 людей, другу бустерну дозу – 30 931 людина.

 

Важливо, що близько 790 000 осіб не отримали другу дозу, а близько 13,1 млн – першу бустерну дозу.

"Саме тому нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби", – наголосили в Міністерстві охорони здоров’я.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив про те, що в Україні дозволили друге бустерне щеплення для всіх охочих.

 

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