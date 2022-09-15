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В Миколаїві досі зберігається потреба у донорській крові

Кожна донація крові може врятувати три життя. 

В Миколаїві досі зберігається потреба у донорській крові
Фото: Униан

Мешканців Миколаєва просять здати кров завтра, 16 вересня. 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Друзі, обласна станція переливання крові все ще потребує запасів (крові, - ред.)”, - повідомив Сєнкевич.

Він додав, що наразі є потреба у донорах з такими групами: I(-), II(-), III(-) та IV(-).

Кров можна здати з 8:00 до 13:00 за адресою пров. Радіо, 2. Донорам треба мати при собі паспорт.

Нагадаємо, на Миколаївщині від збройної агресії Російської Федерації постраждали понад 1600 цивільних. Наразі є проблеми з електропостачанням у 95 населених пунктах. Інша критична інфраструктура працює.

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