В Миколаїві досі зберігається потреба у донорській крові

Кожна донація крові може врятувати три життя.

Мешканців Миколаєва просять здати кров завтра, 16 вересня.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Друзі, обласна станція переливання крові все ще потребує запасів (крові, - ред.)”, - повідомив Сєнкевич.

Він додав, що наразі є потреба у донорах з такими групами: I(-), II(-), III(-) та IV(-).

Кров можна здати з 8:00 до 13:00 за адресою пров. Радіо, 2. Донорам треба мати при собі паспорт.

Нагадаємо, на Миколаївщині від збройної агресії Російської Федерації постраждали понад 1600 цивільних. Наразі є проблеми з електропостачанням у 95 населених пунктах. Інша критична інфраструктура працює.