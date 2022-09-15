Через обстріли Харківщини понад десяток жителів отримали поранення, - Синєгубов

У Харківській області через російські обстріли отримали поранення понад десяток жителів.

Про це йдеться в повідомленні керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, рашисти весь день нині обстрілювали звільнені населені пункти області. Під ворожий вогонь потрапили території Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.

"Є зруйновані житлові будинки та постраждалі. За попередніми даними, в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі 2 дітей 12 та 13 років. Ще 1 поранена жінка в Ізюмському районі, та 1 – в Харківському", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що інформацію про потерпілих уточнюють. Поранених госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, в Харківській області прикордонники визволили пʼятьох підлітків, яких закрили в підвалі росіяни. Діти просиділи там тиждень.

А в деокупованому с. Макарове Золочівської громадирашисти зруйнували школу, дитячий садок, котельню. Навчальний заклад вороги замінували.