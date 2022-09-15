Втрати росіян на Слобожанському напрямку такі великі, що полки відвели на Луганщину і розформовують, - Генштаб

На Слобожанському напрямку підтверджено значні втрати російських окупаційних військ.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню. Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву", - розповіли в командуванні.

У Новоайдарі (Луганська область) під шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, оскільки надходить велика кількість поранених рашистів. Під потреби окупантів відділи навіть дитячу лікарню.

Тим часом військово-політичне керівництво РФ вирішило поповнити втрати за рахунок в'язниць, а також державних підприємств та установ. Зняли і обмеження на призов для багатодітних сімей. Крім того, силоміць створюють регіональні батальйони за національною ознакою.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії станом на 15 вересня орієнтовно становлять 53 850 осіб. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 200 окупантів.

В українській розвідці повідомили, що мобілізовані чоловіки з тимчасово окупованої Горлівки відмовилися брати участь у бойових діях і від 11 вересня не виходять на зв'язок.