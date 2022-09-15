Франція передасть Україні шість мостів

Їх встановлять в Чернігівській області замість зруйнованих під час війни.

Уряд Франції спільно з промисловцями передасть Україні шість мостів. Їх встановлять в Чернігівській області замість зруйнованих під час війни.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської ОВА.

Також Париж виділить 250 тисяч євро на закупівлю п'яти генераторів і двох котлів. Генератори слугуватимуть потребам критичної інфраструктури області, а також соціальній та медичній сферам.

Франція передасть тисячу ноутбуків для дітей Чернігівській області та направить 50 тисяч євро для роботи над психологічним станом дітей та їх сімей.

Нагадаємо, в селі Липівка Київської області відновлюють проїзд через річку Почепин. Під час бойових дій міст через неї був пошкоджений.