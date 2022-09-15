​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
Розгром
Розгром
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
ГоловнаСуспільствоПодії

​Царьову та ще двом колаборантам повідомили про підозру в державній зраді, - СБУ

24 лютого зловмисники незаконно перетнули державний кордон України і прибули на Київщину, аби допомагати встановлювати окупаційний режим.

​Царьову та ще двом колаборантам повідомили про підозру в державній зраді, - СБУ
Фото: tvc.ru

Колишнім нардепам-регіоналам Олегові Царьову та Володимирові Олійнику, а також так званій "міністерці закордонних справ "ДНР" Наталії Ніконоровій оголосили підозри в державній зраді.

Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

Слідство встановило, що зловмисники 24 лютого незаконно перетнули державний кордон України і прибули на тимчасово окуповану росіянами територію Київщини, аби допомагати встановлювати тут окупаційний режим.

Підозрювані в селі Катюжанка Вишгородського району записували інтерв’ю для російських ЗМІ, де називали українську владу "нацистами", виправдовуючи російське вторгнення, пропагували ідеї "русского міра" й розповідали про російських солдатів-"визволителів від нацизму".

"Встановлено, що ці фігуранти у супроводі озброєних військовослужбовців ЗС РФ вторглися у церву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Зокрема, закликали визнати окупаційну владу країни-агресора та правомірними дії її збройних формувань. Зловмисники неодноразово відвідували Катюжанську загальноосвітню школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців, у тому числі, полонених, а сам соціальний об’єкт перетворили на вогневу позицію", - розповіли в спецслужбі.

Зловмисникам повідомили про підозру за двома статтями - державна зрада і незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України.

Нагадаємо, нещодавно затримали колишнього начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна, якого звинувачують у державній зраді та самовільному залишенні місця служби. Також за державну зраду судитимуть екскерівника Миколаївської окружної прокуратури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також