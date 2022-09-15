​Царьову та ще двом колаборантам повідомили про підозру в державній зраді, - СБУ

Колишнім нардепам-регіоналам Олегові Царьову та Володимирові Олійнику, а також так званій "міністерці закордонних справ "ДНР" Наталії Ніконоровій оголосили підозри в державній зраді.

Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

Слідство встановило, що зловмисники 24 лютого незаконно перетнули державний кордон України і прибули на тимчасово окуповану росіянами територію Київщини, аби допомагати встановлювати тут окупаційний режим.

Підозрювані в селі Катюжанка Вишгородського району записували інтерв’ю для російських ЗМІ, де називали українську владу "нацистами", виправдовуючи російське вторгнення, пропагували ідеї "русского міра" й розповідали про російських солдатів-"визволителів від нацизму".

"Встановлено, що ці фігуранти у супроводі озброєних військовослужбовців ЗС РФ вторглися у церву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Зокрема, закликали визнати окупаційну владу країни-агресора та правомірними дії її збройних формувань. Зловмисники неодноразово відвідували Катюжанську загальноосвітню школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців, у тому числі, полонених, а сам соціальний об’єкт перетворили на вогневу позицію", - розповіли в спецслужбі.

Зловмисникам повідомили про підозру за двома статтями - державна зрада і незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України.

Нагадаємо, нещодавно затримали колишнього начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна, якого звинувачують у державній зраді та самовільному залишенні місця служби. Також за державну зраду судитимуть екскерівника Миколаївської окружної прокуратури.