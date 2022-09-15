Серед респондентів, які довіряють президенту України, більш ніж 90% переконані у перемозі, – соцопитування

Серед тих, хто не довіряє Зеленському, вірять у перемогу України 64%.

Серед респондентів, які довіряють президенту України, більш ніж 90% переконані у перемозі України у війні.

Про це повідомляє Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, що у серпні проводив соціологічне опитування разом із соціологічною службою Центру Разумкова за грантової підтримки Університету Бремена та Міжнародного фонду "Відродження".

Серед тих, хто не довіряє президенту, рідше вірять у перемогу України. Проте більшість респондентів (64%) серед них теж вважає, що Україна здобуде перемогу.

Фото: Фонд "Демократичні ініціативи"

Нагадаємо, попри війну та зусилля російської пропаганди довіра українців до державних та соціальних інститутів зростає. За рік баланс довіри найбільше зріс до Зеленського – наразі він становить 71%.