Серед респондентів, які довіряють президенту України, більш ніж 90% переконані у перемозі, – соцопитування

Серед респондентів, які довіряють президенту України, більш ніж 90% переконані у перемозі України у війні.
Про це повідомляє Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, що у серпні проводив соціологічне опитування разом із соціологічною службою Центру Разумкова за грантової підтримки Університету Бремена та Міжнародного фонду "Відродження".
Серед тих, хто не довіряє президенту, рідше вірять у перемогу України. Проте більшість респондентів (64%) серед них теж вважає, що Україна здобуде перемогу.
Нагадаємо, попри війну та зусилля російської пропаганди довіра українців до державних та соціальних інститутів зростає. За рік баланс довіри найбільше зріс до Зеленського – наразі він становить 71%.