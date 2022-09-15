​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Розгром
Розгром
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
ГоловнаСуспільствоВійна

Серед респондентів, які довіряють президенту України, більш ніж 90% переконані у перемозі, – соцопитування

Серед тих, хто не довіряє Зеленському, вірять у перемогу України 64%.

Серед респондентів, які довіряють президенту України, більш ніж 90% переконані у перемозі, – соцопитування
Фото: dif.org.ua

Серед респондентів, які довіряють президенту України, більш ніж 90% переконані у перемозі України у війні.

Про це повідомляє Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, що у серпні проводив соціологічне опитування разом із соціологічною службою Центру Разумкова за грантової підтримки Університету Бремена та Міжнародного фонду "Відродження".

Серед тих, хто не довіряє президенту, рідше вірять у перемогу України. Проте більшість респондентів (64%) серед них теж вважає, що Україна здобуде перемогу.

Фото: Фонд "Демократичні ініціативи"

Нагадаємо, попри війну та зусилля російської пропаганди довіра українців до державних та соціальних інститутів зростає. За рік баланс довіри найбільше зріс до Зеленського – наразі він становить 71%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також