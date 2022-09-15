Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу (оновлено)

Росіяни знову завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Є влучання в промислове підприємство.

Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул.

Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", – написав він у Telegram.

За словами мера, руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються.

"Попередньо – без втрат", – повідомив він.

Нагадаємо, у Кривому Розі всю ніч боролися з наслідками вчорашнього російського ракетного удару. Росіяни били ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Внаслідок атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 м. Станом на 8-му годину ранку його вдалося знизити на 13 см, ще через кілька годин – на 40, і він й далі падає.

Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу.