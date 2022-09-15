Розгром
Розгром
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
ГоловнаСуспільствоВійна

​Камери для полонених, а поряд – ікони: "Український свідок" показав, що побачили солдати ЗСУ на звільненій Харківщині

Росіяни перетворили будівлю селищної ради на в’язницю.

​Камери для полонених, а поряд – ікони: "Український свідок" показав, що побачили солдати ЗСУ на звільненій Харківщині
Харківська область (ілюстративне фото)
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Проєкт "Український свідок" показав, що побачили солдати Збройних сил України на звільненій Харківщині.

"Не виключено, що на деокупованій Харківщині ми побачимо речі, жахливіші за Бучу, Бородянку і Гостомель. Військові ЗСУ показали селищну раду села Великі Проходи, яку окупанти перетворили на в’язницю", – йдеться в повідомленні.

На відео, яке опублікував проєкт – селищна рада у Великих Проходах Харківської області. Населений пункт розташований всього за 16 км від російського кордону. Росіяни окупували його в перші дні весни – і утримували під своїм контролем, аж поки ЗСУ не почали контрнаступ на північному сході.

Загарбники перетворили будівлю селищної ради на в’язницю для полонених: у дверях зробили отвори, аби спостерігати за в’язнями, втечу унеможливлювали ґрати на вікнах.

"Але найцікавіше навіть не це. Поряд з одиночними камерами окупанти облаштували кімнату з іконами – в ній богобоязний кат, судячи з усього, міг сповідатись після чергового кривавого допиту. Дещо схоже мало місце в ГУЛАЗі: там в’язнів катують і вбивають, а тут – капличка, де можна замолити гріхи. Нічого зайвого, російський мінімалізм в натуральному вигляді", – зазначається в описі до відео.

Нагадаємо, наразі ЗСУ вдалося звільнити від російських загарбників майже всю територію Харківської області. Місцеві жителі вже дають свідчення і розповідають про окупацію, під якою вони перебували більше ніж пів року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також