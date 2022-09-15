Проєкт "Український свідок" показав, що побачили солдати Збройних сил України на звільненій Харківщині.

"Не виключено, що на деокупованій Харківщині ми побачимо речі, жахливіші за Бучу, Бородянку і Гостомель. Військові ЗСУ показали селищну раду села Великі Проходи, яку окупанти перетворили на в’язницю", – йдеться в повідомленні.

На відео, яке опублікував проєкт – селищна рада у Великих Проходах Харківської області. Населений пункт розташований всього за 16 км від російського кордону. Росіяни окупували його в перші дні весни – і утримували під своїм контролем, аж поки ЗСУ не почали контрнаступ на північному сході.

Загарбники перетворили будівлю селищної ради на в’язницю для полонених: у дверях зробили отвори, аби спостерігати за в’язнями, втечу унеможливлювали ґрати на вікнах.

"Але найцікавіше навіть не це. Поряд з одиночними камерами окупанти облаштували кімнату з іконами – в ній богобоязний кат, судячи з усього, міг сповідатись після чергового кривавого допиту. Дещо схоже мало місце в ГУЛАЗі: там в’язнів катують і вбивають, а тут – капличка, де можна замолити гріхи. Нічого зайвого, російський мінімалізм в натуральному вигляді", – зазначається в описі до відео.

Нагадаємо, наразі ЗСУ вдалося звільнити від російських загарбників майже всю територію Харківської області. Місцеві жителі вже дають свідчення і розповідають про окупацію, під якою вони перебували більше ніж пів року.