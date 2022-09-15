Викрито двох колаборантів на Дніпропетровщині, які заперечували збройну агресію РФ та схвалювали окупацію, – Офіс генпрокурора

З початку повномасштабного вторгнення РФ через власні акаунти у забороненій соцмережі підозрювані неодноразово поширювали дописи з підтримкою дій держави-агресора.

Викрито мешканку м. Кривого Рогу і мешканця м. Павлограда, які з початку повномасштабного вторгнення РФ через власні акаунти у забороненій соцмережі неодноразово поширювали дописи з підтримкою дій держави-агресора та схваленням тимчасової окупації частини території України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, чоловік у своїх антиукраїнських дописах стверджував, що збройна агресія РФ проти України – це «боротьба з нацизмом» і схвалював проєкт «Новороссия». Жінка у розповсюджуваному контенті підтримувала президента країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, що використовувалися в протиправній діяльності.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури та Павлоградської окружної прокуратури обом повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, днями у Запоріжжі затримали агентку ФСБ Росії з позивним "007", яка для маскування представлялась місцевою волонтеркою.