Головне за ніч. Четвер, 15 вересня

Відбиті ворожі атаки і знищені літаки, наслідки ракетного удару по місту Кривий Ріг, обстріли Харкова і Нікополя, ДТП із кортежем Зеленського.

Для вчорашнього удару по місту Кривий Ріг ворог використав аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та "Іскандер", повідомили в оперативному командуванні "Південь". Окупанти намагалися створити в регіоні надзвичайну ситуацію.

Люди не постраждали, ситуація під контролем рятувальних та аварійних служб. Триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, вчора, 14 вересня, Росія завдала ракетного удару по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Окупанти цілили по об’єктах критичної та транспортної інфраструктури, були серйозно пошкоджені гідротехнічні споруди.

Через спричинене ракетним обстрілом підняття рівня води у річці Інгулець мешканців низки вулиць міста просять евакуюватися.

Удари по об’єктах, які взагалі не мають жодної військової цінності, фактично по сотнях тисяч звичайних мирних людей – це ще одна причина, чому Росія програє.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи вчорашній обстріл окупантами Кривого Рогу. Він звернувся до росіян зрозумілою їм мовою: "И скажу "товарищам" по-русски. Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей – это ещё одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю", – наголосив президент.

Про що ще сказав Володимир Зеленський – в нашій новині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили численні атаки ворога на Донеччині і здійснили 12 ударів по місцях зосередження росіян. Учора підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М.

Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 вересня – у нашій новині.

Вночі 15 вересня російська армія завдала ракетного удару по Харкову.

"Вночі близько половини першої ракетний обстріл Київського району", – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що ракета влучила в лісосмугу. Станом на 9 ранку даних про втрати немає.

На Дніпропетровщині всю ніч мало того, що боролися з наслідками вчорашнього російського ракетного удару по Кривому Рогу, так ще й потерпали від нових обстрілів.

"Нікопольський район ворог обстріляв п’ять разів за ніч. Минулося без постраждалих. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла понад 700 родин. Енергетики лагодять", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нікополь росіяни накривали вогнем чотири рази, атакували "Градами" і дроном-камікадзе. Пошкоджені 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та два місцеві підприємства.

Ворог вдарив авіацією по Бахмуту – під завалами можуть лишатися люди, в Херсонській області тривають активні бойові дії. Впродовж доби росіяни також били по Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій областях.

Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військово-цивільних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Сумщині, Чернігівщині та Житомирщині.

Більше інформації – в нашій новині.

Кортеж Зеленського потрапив у ДТП: у Києві з автівкою президента України Володимира Зеленського та машинами супроводу зіткнувся легковик.

"Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої", – написав у Facebook речник президента Сергій Никифоров.

Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.

Усі обставини ДТП з’ясують правоохоронці.

Високопоставлений вірменський чиновник увечері 14 вересня заявив про досягнення перемир’я з Азербайджаном після двох днів ескалації, пов’язаної з багаторічною суперечкою між колишніми радянськими державами щодо території Нагірного Карабаху, пише Reuters.

Від Азербайджану інформації про перемир’я не було.

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