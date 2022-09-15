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На Дніпропетровщині підірвали греблю, щоб знизити рівень води у річці Інгулець

Ліквідація наслідків ракетної атаки триває.

На Дніпропетровщині підірвали греблю, щоб знизити рівень води у річці Інгулець
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Цієї ночі підривали греблю в районі Чорногорки Дніпропетровської області, щоб знизити рівень води, який критично піднявся в річці Інгулець після ракетного удару російських військ по Кривому Рогу.

Про це повідомив у Telegram начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Вночі проводився великий перелік заходів, починаючи від двох підривів греблі у районі Чорногорки для того, щоб збільшити пропускну спроможність, закінчуючи великими інженерними роботами", – зазначив Вілкул.

 

Він додав, що ліквідація наслідків ракетної атаки триває, потік води зменшився, рівень води у місцях підтоплень почав спадати. Підтоплено 112 приватних будинків та дачних ділянок у Гданцівці та Матренівці Інгулецького району Кривого Рогу, проводилася евакуація людей.

Водопостачання зараз є скрізь, окрім військового містечка та мікрорайону Макулан. Там виявлено ще одне місце влучання російської ракети, пошкоджено водогін. Над усуненням пошкоджень аварійні бригади працювали всю ніч, після обіду має бути відновлено централізоване водопостачання. Наразі туди спрямовано водовози.

 

Нагадаємо, на Дніпропетровщині усю ніч боролися з наслідками вчорашнього російського ракетного удару по Кривому Рогу. Росіяни били ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Внаслідок атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 м. Станом на 8-му годину ранку його вдалося знизити на 13 см, і він й далі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу. 

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