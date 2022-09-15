На Дніпропетровщині усю ніч боролися з наслідками вчорашнього російського ракетного удару по Кривому Рогу і потерпали від нових обстрілів.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“За уточненими даними, били росіяни ракетами “Кинджал” та “Іскандер”. Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він й далі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу”, – розповів Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

За інформацією голови ОВА, підтоплені 112 приватних будинків та подвір’їв. Люди евакуйовані. Через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води майже 5 000 людей. Відновлювальні роботи тривають.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“Нікопольський район ворог обстріляв 5 разів за ніч. Минулося без постраждалих. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла понад 700 родин. Енергетики лагодять”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нікополь росіяни накривали вогнем 4 рази. Атакували “градами” і дроном-камікадзе. Пошкоджені 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та 2 місцеві підприємства.

Нагадаємо, учора Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди. Після ракетних ударів почав стрімко зростати рівень води в річці Інгулець, декілька районів міста – без водопостачання.