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На Херсонщині ЗСУ знищили надзвуковий ворожий бомбардувальник

Ліквідовано 33 рашистів та 31 одиницю техніки.

На Херсонщині ЗСУ знищили надзвуковий ворожий бомбардувальник
Ілюстративне фото
Фото: oryxspioenkop

На півдні українською авіацією завдано 13 ударів по противнику, в районі Чкалового на Херсонщині знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 285 вогневих завдань. Зокрема, по трьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки в Голій Пристані, Дудчанах і Криничанці, по складах боєприпасів в тих самих Дудчанах і в Садовому, по пункту управління безпілотниками в Комишанах.

Під щільним вогневим контролем перебували Каховський міст і переправа в Дар'ївці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися.

Підтверджені втрати ворога складають: 33 рашисти та 31 одиницю техніки. Ворог послабшав на 11 танків, 5 гаубиць "Мста-Б", самохідну артустановку "Гвоздика", 13 одиниць авто-бронетехніки”, – йдеться у повідомленні.

Також знищено два склади окупантів з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 53 650 військових.

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