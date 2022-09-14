За день окупанти обстріляли дві громади Сумщини, - Живицький

Сьогодні росіяни обстрілювали Краснопільську та Хотінську громади Сумського району. Зафіксовано 43 прильоти.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Краснопільська громада: о пів на третю дня розпочався артобстріл громади − 4 прильоти, вже за годину продовжився, ще − 26 прильотів із САУ”, - повідомив Живицький.

Також після 17:00 росіяни били з мінометів та кулеметів (кулеметні черги та 5 приходів з 120 мм міномету) по Хотінській громаді. Мінометний обстріл був і після 18:00 − 8 прильотів.

У Хотінській громаді ворожим вогнем пошкоджено дві приватні будівлі, зайнялася пожежа. На місці працює бригада ДСНС.

Постраждалих від обстрілів, на щастя, немає.

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

Окупанти поцілили по об’єктах критичної та транспортної, були серйозно пошкоджені гідротехнічні споруди. Кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

Після ракетних ударів почав стрімко зростати рівень води в річці Інгулець - він піднявся на понад 2,5 метра.

В Офісі Президента заявили, що на місці ракетного удару спостерігається витік води зі швидкістю 100 м. кубічних в секунду. В ОП наголосили, що рівень води по вулицях Кривого Рогу постійно моніторять спеціальні пости.