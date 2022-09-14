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В Мелітополі створена гуманітарна катастрофа, - Федоров

Через дії росіян в тимчасово окупованому місті проблеми як з продуктами, так і з медикаментами.

В Мелітополі створена гуманітарна катастрофа, - Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

Російські окупанти тиждень не пропускають до Мелітополя гуманітарні вантажі з медикаментами. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Продукти за останній тиждень подорожчали в 1,5 рази. Газу немає – опалювальний сезон точно не розпочнеться вчасно. Постійні перебої з електроенергією”, - зазначив Федоров.  

Він також розповів, що на окупантському блок-пості у Василівці окупанти фотографують паспорти громадян. Ймовірно, вони хочуть використати ці дані для фейкового голосування. Росіяни пропускають автомобілі за хабар, і люди змушені платити, щоб не стояти кілька діб в черзі. 

Крім того, окупанти почали пропаганду військової служби в російській армії.

Нагадаємо, російські загарбники втікають із Мелітополя в Крим. Зокрема, колони військової техніки вже зафіксували на пункті пропуску у Чонгарі. 

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