В Мелітополі створена гуманітарна катастрофа, - Федоров

Російські окупанти тиждень не пропускають до Мелітополя гуманітарні вантажі з медикаментами.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
“Продукти за останній тиждень подорожчали в 1,5 рази. Газу немає – опалювальний сезон точно не розпочнеться вчасно. Постійні перебої з електроенергією”, - зазначив Федоров.
Він також розповів, що на окупантському блок-пості у Василівці окупанти фотографують паспорти громадян. Ймовірно, вони хочуть використати ці дані для фейкового голосування. Росіяни пропускають автомобілі за хабар, і люди змушені платити, щоб не стояти кілька діб в черзі.
Крім того, окупанти почали пропаганду військової служби в російській армії.
Нагадаємо, російські загарбники втікають із Мелітополя в Крим. Зокрема, колони військової техніки вже зафіксували на пункті пропуску у Чонгарі.