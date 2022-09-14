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Ми маємо один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань, - Сергій Болвінов

Злочини російських окупантів будуть розслідуватись правоохоронцями і далі. 

Ми маємо один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань, - Сергій Болвінов
Фото: Пресслужба МВС

Під час окупації Балаклії у Харківській області росіяни влаштували в’язницю в приміщенні відділку поліції. Люди, навіть жінки, спали на полу, а на допитах їх катували електричним струмом.  

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“На даний час ми маємо один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань. Нам відомі анкетні дані потерпілого та місце захоронення, відтак будемо проводити ексгумацію для подальших процесуальних дій”, - зазначив начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов. 

За його даними, у поліцейському відділку перебували військові так званої "ЛНР" та Чечні, а також представники ОМОНу з Тольятті та ФСБ РФ. 

У кожному приміщенні утримували від 8 до 15 осіб, за якими таємно вели спостереження - правоохоронці виявили дроти, які вели до прихованих відеокамер у приміщеннях, де утримувалися заручники. 

Окупанти залишили в’язнів у закритих приміщеннях, коли тікали з міста, але один із заручників зміг розбити вікно і вилізти, після чого звільнив інших. Відповідно, точна кількість утримуваних та потерпілих уточнюється. 

Нагадаємо, за фактами воєнних злочинів російських загарбників на звільненій Харківщині відкрито 40 кримінальних проваджень. В одному населеному пункті чоловік розповів, що росіяни його змусили закопати двох людей, які були застрелені. В іншому селі виявили чотири тіла з ознаками катувань - цих людей також застрелили.

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