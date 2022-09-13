За фактами воєнних злочинів російських загарбників на звільненій Харківщині відкрито 40 кримінальних проваджень, - Денисенко

Така кількість злочинів росіян зафіксована всього за кілька днів.

За перші дні роботи поліції на звільнених від РФ територіях Харківської області були виявлені чисельні випадки звірств росіян.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка.

“На звільненій території Харківщини продовжуються зачистки. Маємо перші результати роботи поліції та перші відкриті кримінальні провадження. Станом на вчорашній вечір було 40 кримінальних проваджень про воєнні злочини, зафіксовані на території звільнених міст і сіл Харківщини”, - сказав Денисенко.

В одному населеному пункті чоловік розповів, що росіяни його змусили закопати двох людей, які були застрелені.

В іншому селі виявили чотири тіла з ознаками катувань - цих людей також застрелили.

Здебільшого фіксуються знущання з людей, катування, вбивства.

Наразі картина на Харківщині подібна на ту, яка спостерігалася в Бучі після звільнення.

Денисенко також пояснив, що громадяни РФ, які приїхали сюди і тут працювали на окупаційну владу, підпадають під статтю порушення законів та звичаїв війни. Такі злочини мають підслідність не поліції, а СБУ.

Нагадаємо, у Харківській області в ході контрнаступу Збройних сил України звільнено понад 300 населених пунктів.