Сьогодні Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача. Учасниками, як і раніше, були Резніков, Залужний, Сирський, Ковальчук, Літвінов, Єрмак, Монастирський, Кубраков, Данілов, Лебідь та інші. Перше й головне питання – доповіді командувачів за напрямками. Олександр Сирський доповів про успіхи на Харківщині, Андрій Ковальчук – про рух наших сил на півдні.

Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

“Розглянули проект бюджету на оборону й безпеку на наступний рік.

Детально проаналізували ситуацію на звільненій території нашої держави. Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека”, – повідомив президент.

Він додав, що прикордонникам доручено забезпечити охорону державного кордону на ділянках на звільненій території.

Сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 153 учасників бойових дій державними нагородами, із них 12 – посмертно. Усі – за хоробрість у боях на сході нашої країни – на Харківщині, на Донбасі.

“Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми”, - підкреслив президент України.

Сьогодні Зеленський провів зустріч з міністрами оборони Данії та Естонії, які прибули в Київ. Говорили про подальшу підтримку нашої держави, про подальший тиск на Росію.

“Провів переговори з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділення 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки для нашої держави. Обговорили нову програму співпраці й загалом збереження фінансової стабільності України”, - розповів очільник держави.

Також сьогодні був презентований пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена – саме такі рекомендації мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів, які дадуть українцям спокій і зможуть гарантувати недопущення будь-якої війни проти України.

“Ми працюємо над тим, щоб гарантами безпеки нашої держави стали найсильніші суб’єкти вільного світу. Щоб на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній безпеці України. Реагувати санкціями, постачанням зброї, всією необхідною матеріальною та фінансовою підтримкою. Головне – чіткі та юридично обов’язкові кроки, конкретні та вчасні дії, зокрема превентивні дії, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора. Тобто все те, чого в нашої держави не було раніше й через що Росія перебувала в ілюзії, ніби їй може зійти з рук війна проти України”, - підкреслив Зеленський.

Президент також говорив сьогодні з прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі, поінформував його про ситуацію на передовій, про успіхи нашої держави. Дуже детально обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції, чергові російські провокації.

Нагадаємо, в Україні створять координаційний штаб для швидкого реагування на випадки російського терору. Зокрема, будуть виділені кошти на відновлення пошкоджених об’єктів і для допомоги деокупованим територіям.