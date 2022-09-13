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Зеленський пообіцяв кошти на відновлення пошкоджених об’єктів електроенергетики

В Україні створять координаційний штаб для швидкого реагування на випадки терору РФ.

Зеленський пообіцяв кошти на відновлення пошкоджених об’єктів електроенергетики
Фото: Пресслужба Офісу президента України

В Україні створять координаційний штаб для швидкого реагування на випадки російського терору. 

Про це йшлося у зверненні президента України Володимира Зеленського.

За його дорученням, 12 вересня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном і “Нафтогазом”. 

“Також будуть виділені кошти на відновлення пошкоджених об’єктів і для допомоги деокупованим територіям”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, 11 вересня російські окупанти вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури України, через що у кількох областях України після обстрілів росіян зникли світло та вода. Зокрема йдеться про Харківщину, Полтавщину та Дніпропетровщину.

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