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​У кількох областях України після обстрілів росіян зникли світло та вода

Про це повідомляють місцеві керівники ОВА.

​У кількох областях України після обстрілів росіян зникли світло та вода
Фото: http://www.mobilmusic.ru

Російські окупанти вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури України, через що низка населених пунктів залишилися частково без електрики та води.

Про це повідомляють представники місцевої влади.

Так, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram повідомив про збиті українськими силами ППО ворожі ракети.

Мер Полтави Олександр Мамай повідомив про зникнення в місті та області води та світла. Він запевнив, що водопостачання незабаром буде відновлено.

Дергачівська облрада Харківської області повідомляє, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури, через що вся територія громади зараз повністю знеструмлена

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по інфраструктурному об'єкту міста, внаслідок якого вбагатьох районах зникло світло та немає води – не працюють насоси. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що в деяких населених пунктах області зараз немає електро- та водопостачання. 

У Павлограді Дніпропетровської області, за даними міськради, є влучання в об'єкт інфраструктури за містом, деякі вулиці залишилися без світла. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Telegram, що деякі міста та громади області залишилися без світла. Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі.

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький закликав мешканців вимкнути електроприлади для уникнення пошкодження через зниження напруги. Він пояснив, що електросистема області залишається нестабільною через руйнування у результаті ворожих бомбардувань у березні.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у Telegram, що в області ситуація повністю контрольована. Усі служби працюють згідно визначених завдань.

Голова Нікопольської РВА (Дніпропетровська область) Євген Євтушенко закликав мешканців заряти мобільні телефони та повербанки.

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