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На Харківщині повідомили понад 100 підозр у зраді, - ОВА

Також затримано зокрема військовослужбовців РФ.

На Харківщині повідомили понад 100 підозр у зраді, - ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області пред’явлено вже понад 100 підозр у зраді.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю виданню "Думка".

"У нас зараз пред’явлено вже понад 100 підозр по території Харківської області. Деяким - очно, тобто безпосередньо вручені органами прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України підозри. І люди затримані, зокрема військовослужбовці РФ. Є люди, яким заочно оголошена ця підозра. Частково ці заочні підозри переростуть в очні, коли наші Збройні Сили будуть деокуповувати території", - розповів очільник області.

Він наголосив на тому, що до цього необхідно підійти досить принципово, тому що це безпека нашої держави.

"Та ситуація, яку ми наразі маємо в Куп'янській громаді і її голова, говорить нам про те, що десь, напевно, ми теж недопрацювали в цьому напрямку. Ми розуміємо, що для цього спеціально були підготовлені люди, які є кадровими працівниками російських спецслужб", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, шістьох "високопосадовців" у Харківській та Запорізькій областях звинувачують у колабораціонізмі.

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