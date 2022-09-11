Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
ГоловнаСуспільствоВійна

Постачатимемо Україні зброю стільки, скільки треба, - Бербок

До 24 лютого Німеччина не постачала Україні зброю, оскільки це могло спровокувати Росію.

Постачатимемо Україні зброю стільки, скільки треба, - Бербок
Фото: picdrop.com

Німеччина змінила свою позицію щодо військової допомоги Україні після російського повномасштабного вторгнення. 

Про це заявила глава МЗС Анналена Бербок на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє РБК-Україна

"Ми на 150% на стороні України та українського народу. І ми будемо з ними стільки, скільки Україна та український народ нас потребуватимуть", - заявила Бербок.

За її словами, до 24 лютого Німеччина не постачала Україні зброю, оскільки це могло стати для Росії причиною для вторгнення, але зараз ситуація змінилася на 180 градусів.

"Ми постачатимемо Україні зброю стільки, скільки в цьому буде необхідність", - сказала глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, що під час свого візиту глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні подальшу допомогу з розмінуванням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також