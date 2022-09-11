Постачатимемо Україні зброю стільки, скільки треба, - Бербок

До 24 лютого Німеччина не постачала Україні зброю, оскільки це могло спровокувати Росію.

Німеччина змінила свою позицію щодо військової допомоги Україні після російського повномасштабного вторгнення.

Про це заявила глава МЗС Анналена Бербок на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє РБК-Україна

"Ми на 150% на стороні України та українського народу. І ми будемо з ними стільки, скільки Україна та український народ нас потребуватимуть", - заявила Бербок.

За її словами, до 24 лютого Німеччина не постачала Україні зброю, оскільки це могло стати для Росії причиною для вторгнення, але зараз ситуація змінилася на 180 градусів.

"Ми постачатимемо Україні зброю стільки, скільки в цьому буде необхідність", - сказала глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, що під час свого візиту глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні подальшу допомогу з розмінуванням.